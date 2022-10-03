Judo Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır

Judo Milli Takımı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek judocular, madalya için hazırlıklarını tamamladı. 06-13 Ekim tarihlerinde yapılacak turnuvada 6 kadın, 5 erkek olimpik milliler, tatamide yer alacak.

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’na 87 ülkeden 269 kadın ile 315 erkek jodokanın ön kayıt yaptırdığı turnuvada mücadele edecek milli sporcular şu şekilde:

Kadınlar: 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız, 70 kiloda Fidan Ögel ile +78 kiloda Kayra Sayit ve Sebile Akbulut

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar