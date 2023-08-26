Judo Milli Takımı'na sporcu yetiştirmek için konsey kuruldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Türkiye’de judo sporunun önde gelen isimlerinden olan milli takım antrenörleri Judo Konseyi kurdu. Konsey 30 okulda tarama yaparak 200 çocuğu judo sporuna kazandırırken, eğitimler de başladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Judo Milli Takım antrenörleri ve judo emektarlar Bodrum Judo Konseyi’ni kurdu. Bodrum Kaymakamı ve Milli Judocu Bilgehan Bayar öncülüğünde bir araya gelen milli judocular arasında yer alan Türkiye’ye judo sporunu getiren ve büyük emekleri olan Nazım Canca’nın oğlu Namık Canca ve Türkiye’nin ilk Judo hocası Halil Yüceses’in oğlu Fethi Yüceses, milli hakem Ahmet Apaydın, milli sporcu Kamil Korucu, Ömer Ketenci, Bursa ve Tekirdağ eski il temsilcisi Keşfi Akçavdar, milli sporcu Yasin Örük, Muğla Judo şampiyonu Cemal Afşin ve Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak yer aldı.

30 okuldan 200 sporcu seçtiler

Konsey, yüzlerce çocuğa haftada 2 veya 3 gün Bodrum’un farklı noktalarında eğitim verecek. 30 okuldan 200 sporcu seçilerek eğitimlere başladı.

Bodrum Judo Konseyi Kurucularından Kaya Muzaffer Ilıcak, “Bodrum’da bugüne kadar judo yapılamamış. Judoya gönül verenler olarak İlk adımı attık. Burada çok değerli hocalarımız var. Hepsi milli takım hocası. Bir araya gelip judoyu başlatalım istedik. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Hocamız da milli judocu. Kendisi de bizi destekledi. Ben, arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 30 civarında okul gezdim, judoyu anlattık ve judo yapmak isteyen çocukları bir araya getirdik. Şu anda 200’e yakın judo yapmak isteyen çocuk var. Bodrumspor’un da judo branşı açıldı. Biz, Bodrum’da çocukları kötü alışkanlıklardan uzak ve judo yaptırmak suretiyle spora alıştırıp bundan sonra da hayatlarına sporla devam etmelerini istiyoruz" dedi.

Hedef judo milli takımına sporcu yetiştirmek

Judonun olimpik bir spor olduğunu anlatan Ilıcak, “Biz, bu olimpik dalda iyi sporcular çıkacağına inanıyoruz. Çalışmalarımız da bu şekilde devam ediyor. Okullar açılınca 4-5 yerde eğitimlerimiz olacak. Biz, spor salonu gibi değil, aidat almadan, hiçbir ücret almadan ve çocukların da elbisesini federasyondan ve sponsorluklarla bularak bu işi yapacağız. Burada judoya başlayacak kardeşimizin ne ailesinin ne de kendisinin cebinden 5 kuruş çıkmayacak. Amacımız judo milli takımına yeni yetenekler kazandırmak ve judo sporunu sevdirmek” diye konuştu.