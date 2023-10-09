Judo'nun kalbi Gemlik'te attı

Gemlik, ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Motorsporları ve salon sporlarında çok sayıda turnuvanın düzenlendiği Gemlik, Cumhuriyet’in 100. yılı iller arası yıldızlar judo turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Gemlik Kapalı Spor Salonu’nda İlçe Spor Müdürlüğü, Türkiye Judo Federasyonu, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor ve Gemlik Kulüpler Birliği katkılarıyla yapılan turnuvaya 12 ilden toplamda 237 sporcu minderde mücadelesini kıyasıya sürdürdü. Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Deniz Şilli, Türkiye Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Erekenci, Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, Gemlik İlçe Spor Müdürü Berkant Atasoy ve Judo İl Temsilcisi Ahmet Kılınç katıldı.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.