Judo sporcuları birlikte antrenman yaptı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı judocular bir araya gelerek toplu antrenman yaptı.

Judo sporcuları birlikte antrenman yaptı
Editör
EditörEditör
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı judocular bir araya gelerek toplu antrenman yaptı.

Bilecik merkezi ve ilçelerinde antrenmanlarını sürdüren judo sporcuları ortak antrenmanda bir araya geldi. İstasyon Spor Salonu’nda bir araya gelen sporcular birlikte antrenman yaparken renkli görüntülere sahne oldu. Antrenmanı izleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporculara judogi takdimi ederek başarı dileklerinde bulundu.

Judo sporcuları birlikte antrenman yaptı
Judo sporcuları birlikte antrenman yaptı