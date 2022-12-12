Judo sporcuları birlikte antrenman yaptı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı judocular bir araya gelerek toplu antrenman yaptı.

Bilecik merkezi ve ilçelerinde antrenmanlarını sürdüren judo sporcuları ortak antrenmanda bir araya geldi. İstasyon Spor Salonu’nda bir araya gelen sporcular birlikte antrenman yaparken renkli görüntülere sahne oldu. Antrenmanı izleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporculara judogi takdimi ederek başarı dileklerinde bulundu.