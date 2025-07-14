Judocular Avrupa Kupası'nda Bilecik'i temsil edecek

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’ndan madalya ile dönen sporcular Avrupa Kupası’nda Bilecik’i temsil edecek.

Kütahya düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atan Bilecikli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti. Sporcular Ahmet Buğra Kısa ve Eymen Efe Demiröz, antrenörleri Serkan Can şampiyonada gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Bilecik’i gururlandıran sporcular, şimdi gözlerini Yıldızlar Avrupa Kupası’na çevirdi.

"Avrupa Kupası’nda da ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor"

Ziyarette konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, genç judocuları tebrik ederek, "Bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Uluslararası arenada da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inancımız tam. Avrupa Kupası’nda da ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" dedi. Antrenör Serkan Can ise sporcuların disiplinli çalışmaları ve özverileri sayesinde bu seviyeye ulaştıklarını belirterek, hedeflerinin Avrupa Kupası’ndan madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Ziyaret, sporculara başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.