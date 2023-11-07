Judoculardan Sakarya'yı gururlandıran başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi judocuları, Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Judoculardan Sakarya'yı gururlandıran başarı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Sakarya Büyükşehir Belediyesi judocuları, Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün judocuları Ece Zurnacı, Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda 78 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Sporcular birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele verirken, Sedat Durmuş da 73 kilogramda Türkiye şampiyonluğunu kazanarak, Sakarya’ya bir şampiyonada ikinci kupayı getirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman