Judoda Ümit millilerin Avrupa Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor

Hırvatistan'ın Porec kentinde ferdi müsabakaların 23-25 Haziran, karma takımlar karşılaşmalarının 26 Haziran'da yapılacağı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 10 kadın ve 7 erkek judoka ile kürsü mücadelesi yapacak.

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  • 22.06.2022 18:55
  • Güncelleme: 22.06.2022 23:23
Judoda Ümit millilerin Avrupa Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Hırvatistan’ın Porec kentinde ferdi müsabakaların 23-25 Haziran, karma takımlar karşılaşmalarının 26 Haziran’da yapılacağı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Türkiye; 10 kadın ve 7 erkek judoka ile kürsü mücadelesi yapacak.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Hırvatistan’ın Porec kentinde başlayacak. Ferdi müsabakaların 23-25 Haziran, karma takımlar karşılaşmalarının 26 Haziran’da gerçekleşeceği şampiyonada Türkiye; 10 kadın ve 7 erkek judoka ile madalya mücadelesi verecek.

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40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek judocunun ön kayıt yaptırdığı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda judocuların maç programı şöyle:

Yarın:

Kadınlar: 40 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya ile 48 kiloda Pınar Boğa,

Erkekler: 60 kiloda Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu

Cuma:

Kadınlar: 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar ile 63 kiloda Tuana Gülenay ve Sinem Oruç,

Erkekler: 66 kiloda Abdullah Turgutlu ile 73 kiloda Erman Gürgen

Cumartesi:

Kadınlar: 70 kiloda Ecem Baysuğ ile +70 kiloda Elif Başkut,

Erkekler: 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş ile +90 kiloda İbrahim Tataroğlu.

Pazar

Karma Takımlar

İHA

Editör
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