Junioshow'a rekor yabancı ziyaretçi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı sona erdi. Fuarı, 4 günde 80’e yakın ülkeden yaklaşık bin 600 yabancı alıcı ziyaret etti. Yurt içinden gelen binlerce ziyaretçinin de katılımıyla fuar, sektörün dış ticaret hacmine katkı sağladı.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı bu yıl da ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılandı. Bursa’da 2023 yılının ilk fuar organizasyonu olan ve 11-14 Ocak tarihlerinde Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan Junioshow, sektörün ihracatına güç kattı.

BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları çerçevesinde 80 ülkeden bin 600’e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği fuar, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti. Yabancı alım heyetlerinin yanı sıra yurt içinden de binlerce misafiri ağırlayan fuar, sektörü aynı çatı altında buluşturdu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 2023 yılına moralli başladığını söyledi. Dört ayrı salonda düzenlenen fuara bu yıl 160’tan fazla firmanın katıldığını belirten İsmail Kuş, “Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki firmalarımızın birlikteliği ve uyumlu çalışma becerisi sayesinde fuarımız kısa sürede önemli bir konuma geldi. Fuarımız her yıl üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Bu sene farklı bir konsept ile verimli bir fuar programı gerçekleştirdik. Fuarımıza katılım oldukça iyi” diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Junioshow’un verilen milyonlarca dolarlık sipariş ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını belirten İsmail Kuş, “160’tan fazla katılımcı firma özel dekor stantlarda ilkbahar - yaz konseptinin en son trendlerini sergiledi. Fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı. Yenilikçi ve üretken bakış açımızla fuarımızı en üst noktaya hep birlikte çıkaracağız. Yılın ikinci Junioshow Fuarı’nı 10 - 13 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonbahar-kış konsepti ile yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde katkıları bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuar çerçevesinde Junio Fashion Show defilesi ile de sektör temsilcisi 8 firma, ilkbahar-yaz sezonu ürünlerini görücüye çıkardı. Düzenlenen açılış defilelerinde, çocukların performansları ile firmaların yeni sezon ürünleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuar çerçevesinde bu yıl 5. kez düzenlenen ‘Genç Tasarımcılar Tasarım Yarışması’ ödülleri de sahiplerini buldu.