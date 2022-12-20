Junioshow heyecanı 11 Ocak'ta başlıyor

Bursa’da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı Junioshow Fuarı, 11-14 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. BTSO öncülüğünde düzenlenecek fuar, dinamik yapısıyla sektör temsilcilerini buluşturacak. Sektörün kalbinin attığı fuara yurt dışından binden fazla yabancı iş profesyonelinin gelmesi beklenirken, modernize edilen fuar alanında ziyaretçilere trend alanları, seminerler, defile ve açık diyalog alanlarıyla yeni nesil bir fuar deneyimi yaşatılacak.

Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimin yaklaşık yüzde 60’ını tek başına karşılayan Bursa’da sektörün en önemli buluşması olan 11. Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow için geri sayım başladı. Sektörün ihracatçı kimliğe kavuşmasında önemli bir rol üstlenen fuar, 11-14 Ocak tarihleri arasında Bursa’da ziyaretçileriyle buluşacak. BTSO’nun iştiraki olan KFA Fuarcılık şirketinin yeni vizyonuyla kurgulanan fuar, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB destekleriyle düzenlenecek. Fuarın basın tanıtımında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda kente kazandırılan her bir projenin kent ekonomisine yüksek düzeyde katkı sağladığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle potansiyel firmaları küresel pazarlara açmak hedefiyle bugüne kadar 32 UR-GE ve HİSER projesi geliştirdiklerini belirten Burkay, ilk UR-GE projesini 2015 yılında bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe hayata geçirdiklerini söyledi.

İlk UR-GE projesini 34 firmayla gerçekleştirdiklerini belirten Burkay, projedeki firmaların yüzde 82’sinin ilk kez yurt dışı fuarına katıldığının altını çizdi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu UR-GE Projesi çerçevesinde 20 alım heyeti organizasyonu ile 3 binden fazla nitelikli alıcıyı Bursa’da firmalarla buluşturduklarını kaydeden Başkan Burkay, buluşmalarda yaklaşık 25 bin iş görüşmesi gerçekleştiğini söyledi. Bebe-çocuk sektör temsilcilerinin üstün gayretleri ve talepleri neticesinde Junioshow Fuarı’nın doğduğunun altını çizen Burkay, “Firmalarımızın artan talepleri, sektörümüzün güçlü potansiyeli ve Bursa’mızın ulaştığı vizyon, mevcut başarılarla yetinmek yerine yeni hedeflere odaklanmamızı sağladı. Sektörde moda ve trendlerin belirlendiği fuarımızı, Bursa Food Point, Bursa Textile Show ve HOMETEX Fuarı tecrübesine sahip KFA Fuarcılık şirketimizin organizasyonunda düzenleyeceğiz” dedi.

Burkay, “Modernize ettiğimiz fuar alanımızda, trend alanlarımızla, çocuk modasına ilişkin yenilikçi, akıllı ve sürdürülebilir üretim için farklı bakış açılarının değerlendirileceği seminerlerimizle, Junio Fashion Show’umuzla, açık diyalog alanlarımızla, Bursa’da yeni nesil bir fuar deneyimini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Fuar çerçevesinde yaklaşık bin yabancı alıcı sektör temsilcilerimizle bir araya gelecek. Yurt içinden alım heyetlerini de fuarımızda ağırlayacağız. Uluslararası markaların çocuk departmanlarının yöneticilerini alım heyetleri çerçevesinde Bursa’ya getireceğiz. Fuarımızla eş zamanlı olarak ayrıca B2B organizasyonu düzenlenecek. Sektörün bir ve beraber olması, firmaların fuara ciddi anlamda destek olması organizasyonun gelişimi için itici güç olacaktır. Bu buluşmalardan önemli iş birliklerinin doğacağına inanıyorum” diye konuştu.