Juventus'a puan silme cezası verildi

İtalya SerieA ekibi Juventus'a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi.

Juventus'a puan silme cezası verildi
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Silivri Kariyer

İtalya SerieA ekibi Juventus’a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi.

İtalyan ekibi Juventus’a mali usulsüzlük sebebiyle 10 puan silme cezası verilirken, siyah-beyazlılar cezasını bu sezon çekecek.

Ligde 21 galibiyet, 6 beraberlikle 69 puan toplayan Juventus, cezanın ardından 59 puana düşerken sıralamada da 7. sıraya geriledi.