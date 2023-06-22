Juventus'tan Angel Di Maria'ya teşekkür

İtalya Serie A ekibi Juventus, takımdan ayrılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria için teşekkür mesajı yayımladı.

Juventus'tan Angel Di Maria'ya teşekkür
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İtalya Serie A ekibi Juventus, takımdan ayrılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria için teşekkür mesajı yayımladı.

Juventus, Arjantinli futbolcu Angel Di Maria’nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Sezon başında takıma transfer olan 35 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayla 40 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Angel Di Maria’ya emeklerinden dolayı teşekkür ederken, kariyerinde de başarılar diledi.