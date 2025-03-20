Kaan Ayhan sakatlandı

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Macaristan maçında sakatlandı ve yerine 27. dakikada Mert Müldür dahil oldu.

Kaan Ayhan sakatlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Macaristan maçında sakatlandı ve yerine 27. dakikada Mert Müldür dahil oldu.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Macaristan ile mücadele ederken, 11’de başlayan Kaan Ayhan sakatlandı. Maçın 26. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan Kaan’a ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekibi yaptı. Daha sonra devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcunun yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.

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