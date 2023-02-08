Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaraylı futbolcular Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılı futbolcular Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz da katıldı. Kaan ve Jankat, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.