Kabak kemane ve bağlamayla halk müziği gecesi

Kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile bağlama üstadı Umut Sülünoğlu, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde verdiği konserde izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM), Türk Halk Müziği gecesi yaşandı. Türkiye’nin değerli kabak kemane sanatçılarından Uğur Önür ile bağlama sanatçısı Umut Sülünoğlu müzede yer alan MEM Sahne’de konser verdi. Yaklaşık iki saat süren konserde Uğur Önür ile Umut Sülünoğlu hem çaldılar hem de söylediler. TRT Ankara Radyosu sanatçıları Uğur Önür ile Umut Sülünoğlu, bağlama ve kabak kemanenin kendine has sesiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. “Giderim Giderim”, “Ötme Bülbül”, “Bozlak Telli Turnam”, “İki Keklik”, “Yolcu” gibi eserleri seslendiren Uğur Önür ile Umut Sülünoğlu, Teke yöresinden ezgileri de başarıyla sundular. Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu’na çiçek vererek teşekkür etti.

Farklı müzik türlerinden değerli müzisyenlerin yanı sıra genç müzisyenlerin konserlerine de ev sahipliği yapan MEM Sahne’de, 6 Aralık’ta Bursalı genç sanatçı Bilge Su, 20 Aralık tarihinde de Her-Dem Türk Müziği Topluluğu konser verecek.