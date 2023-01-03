Kabin memurlarından vefa örneği

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ‘’Çorapcı Amca’’ olarak bilinen Cafer Tagal, havalimanının taşınmasının ardından döndüğü memleketinde kansere yakalandı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cafer Tagal’ın durumunu öğrenen kabin memurları ise büyük bir vefa örneği göstererek onu, daha iyi şartlarda tedavi olması için İstanbul’a getirtti. Kabin memurlarının kurduğu “İsimsizler TK” isimli ekip, yıllar önce her uçuş öncesi denk geldikleri Cafer Tolga’nın tüm masraflarını üstlendi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çorap satarak geçimini sağlayan "Çorapcı Amca" lakaplı Cafer Tagal, havalimanın taşınmasının ardından memleketi Erzurum’a geri döndü. Bir süre sonra kötü haber alan Tagal kansere yakalandığı öğrendi. Erzurum’da tedavisine başlanılan Tagal’ın İstanbul’a gelmesi gerekti. Tagal’ı durumu öğrenen İstanbul’da görevli olan kabin memurları ise hemen harekete geçerek ona yardım elini uzattı.

Cafer Tagal İstanbul’a getirildi

Cafer Tagal, daha iyi şartlarda tedavi olabilmesi için İstanbul’a getirildi. ‘’İsimsizler TK’’ öncülüğünde gerçekleştirilen bağış kampanyası ile Cafer Tagal ambulans ile İstanbul’a getirtilerek tedavisine devam edildi. Hastaneye yakın bir ev tutan kabin ekipleri, Cafer amcanın bir yıllık kirası da ödendi ve eşyaları alındı.

“Çok hoşuma gitti”

Atatürk Havalimanı’nda çorap satmaya nasıl başladığını anlatan Cafer Tagal, ‘’Bir gün hostesin biri ’amca bize çorap getirir misin?’ dedi. Bende ‘getiririm kızım’ dedim. Havalimanı taşınana kadar hem hosteslere hem de pilotlara çorap satmaya başladım. Kabin memurlarının beni düşünüp buraya kadar gelmeleri ve benimle ilgilenmeleri çok hoşuma gitti’’ dedi.

Cafer Tagal’a destek olan ‘’İsimsizler TK’’ ekibinin kurucularından Savaş Burak Oğuz ise, ‘’Cafer amcanın tedavi olduğunu duyduk. Daha ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtik’’ ifadelerini kullandı.

Kabin memurlarından Feyza Tuğçe Arslan ise ‘’Cafer Amca, 2014 yılında işe başladığım günden itibaren bizi uçuşa uğurlardı. İhtiyacım olan çorapları alırken de ben iki tane istiyorsam o gönlünün bolluğundan dolayı 5 tane verirdi’’ dedi.

Sümeyye Doğan ise, ‘’Cafer amca her uçuş öncesi ’iyi ve türbülanssız uçuşlar’ diyerek motivasyonuyla uğurlardı. Biz de ona motivasyon ve moral olmak için geldik. Uçuş öncesi ’iyi uçuşlar papatyam’ derdi. Bir arkadaşımız da ‘Şimdi Cafer amca ektiği papatyaları topluyor’ demişti’’ ifadelerini kullandı.