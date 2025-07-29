Kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarına yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

İnşaat alanları, iş yerleri ve elektrik trafolarından kablo ve malzeme çalarak 21 milyon lira zarara neden olan şahıslara yönelik Ankara merkezli 4 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, inşaat alanları, iş yerleri ve elektrik trafolarından malzeme ve kablo çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli; Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere ait 19 farklı adreste yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 50 adet fişek ele geçirildi.

21 milyon lira zarara neden oldukları ortaya çıktı

Zanlıların, hırsızlık yapacakları adreslere önceden uğradıkları ve farklı bahanelerle bilgi almaya çalıştıkları öğrenilirken, tanınmamak için kar maskesi taktıkları ve hırsızlık faaliyetlerinde kullandıkları araçlarını teknik takipten korumak için plakalarını söktükleri veya üzerlerini boyadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri önceden anlaştıkları satıcılara teslim etmek için kent merkezinden uzak yerleri tercih ettikleri belirlendi. Bu yöntemlerle 22 farklı olaya karışan zanlıların toplam 21 milyon lira zarara neden oldukları aktarıldı.