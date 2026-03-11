Kabloları kurtarmak isterken canını hiçe saydı

Edirne’de operatörün metrelerce yükseklikte hiçbir önlem almadan çalışması endişeye neden oldu.

Dilaverbey Mahallesi’nde belediye tarafından yürütülen su borularını yenileme çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Çalışmayı yapan firmanın paletli kepçe operatörü, üstten geçen kabloları kurtarmak için iş makinesinin üzerine çıkarak metrelerce yükseklikte yürüdü.

Metrelerce yükseklikte tehlikeli müdahale

Çalışma sırasında iş makinesinin paletlerinin üzerine çıkan operatör, herhangi bir emniyet kemeri ya da güvenlik ekipmanı kullanmadan metrelerce yüksekte ilerledi. Kabloları bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan operatörün bu hareketi hem kendi canını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşlarca endişeyle izlenen o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Gazetecilere tepki gösterdi

Kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden operatör, basın mensuplarına tepki göstererek, "Çekme, burada ayı mı oynuyor? Ne çekiyorsun?" ifadelerini kullandı. Operatör daha sonra "Beni çekmeyin, polisi ararım" diyerek gazetecileri tehdit etti.