Kaçak akaryakıt operasyonu: 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İstanbul ve Kocaeli Dilovası'nda kaçak akaryakıt depolarına düzenlenen operasyonlarda, 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kapalı kasa 4 kamyonet, 2 çekici, 1 dorse ve bir silobasın (treyler) ele geçirildiği baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.

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  • 27.05.2022 13:02
  • Güncelleme: 27.05.2022 16:57
Kaçak akaryakıt operasyonu: 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul ve Kocaeli Dilovası’nda kaçak akaryakıt depolarına düzenlenen operasyonlarda, 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kapalı kasa 4 kamyonet, 2 çekici, 1 dorse ve bir silobasın (treyler) ele geçirildiği baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasallarının üretimine yönelik faaliyet gösteren bazı firmalardan temin edilen karışımlı akaryakıt türevlerinin, kapalı kasa araçlarla tır parklarında inşa edilen derme çatma barakalara taşınarak, buralarda bulunan fiber tanklara boşaltılıp depolandığı ve tır parklarına gelen ağır taşıtlara özel düzenekli pompalar ile kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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Yapılan tespitlerin ardından bu sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul’da Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenler, Bayrampaşa, Kağıthane, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçeleri ile Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda, toplam 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 4 kapalı kasa kamyonet, 2 çekici, 1 tır dorsesi, silobas diye bilinen 1 treylere el konuldu.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek” ile “Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem Başlatılarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

SHA Editör
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