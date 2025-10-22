Kaçak avcılıkta kullanılan 6 avcı kulübesi imha edildi

Sakarya’da Acarlar Longoz’u bölgesinde avcıların gizlenmek gayesiyle kullandığı güme diye tabir edilen 6 avcı kulübesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine imha edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Acarlar Longozu’nda ortak denetim gerçekleştirildi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında kalan longoz bölgesinde yapılan denetimlerde, avcılar tarafından yasadışı avlanmada kullanıldığı tespit edilen 6 adet ‘güme’ tespit edildi. Tespiti yapılan yapılar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yerinde imha edildi.