Kaçak avlanılan 5 bin 500 kilo kum şırlanı denize bırakıldı

Bursa’nın Mudanya İlçesi Eğerce ve Mesudiye mahallesinde kum şırlanı denetimi yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Trilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan müşterek operasyon yapıldı. Denetimde yasak olmasına rağmen denizden el direnci yardımı ile kum şırlanı çıkarıldığı tespit edilirken, yasak avcılık yapan 6 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 5/1 Maddesi gereğince her birine ayrı ayrı 5 bin 628 lira olmak üzere toplamda 33 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 275 bin lira olan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı, piyasa değeri 105 bin lira olan 35 adet el direnci ve toplam piyasa değeri 10 bin lira olan 2 adet dalış takımı ele geçirildi.

Denetimde ele geçirilen el dirençleri ve dalış takımları imhası için Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Denizden çıkartılan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı ise canlı olarak tekrar denize bırakıldı.