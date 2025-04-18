Kaçak bungalov iddialarına böyle cevap verdi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kaçak bungalov yapıların olduğu iddiaları üzerine bölgedeki bazı işletmeciler, yapı kayıt belgeleri, faturaları ve turizm belgelerini alarak duruma tepki gösterdi. Sapanca bölgesinde faaliyet gösteren bungalov işletmelerinin büyük bir çoğunluğunun tapulu araziler üzerinde kurulmuş ve belediyeden ruhsatlı olduğunu belirten Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı, yüzde 20’lik bir kısmın belge sorunu yaşadığını ve bu sorunların da çözüme kavuşacağını aktardı

Sapanca ilçesinde yapılan bungalovların birçoğunun kaçak olarak faaliyet gösterdiği iddialarına ilişkin bazı işletme sahipleri Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Meydan Park’ta toplandı. İşletmeciler; yapı kayıt belgeleri, faturaları ve turizm belgelerini alarak tepki gösterdi. Ağır ve haksız ithamlarla karşı karşıya olduklarını ifade eden işletmeciler; yapı kayıt belgeleri, faturaları ve turizm belgelerini alarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Bungalov işletmecileri adına konuşan Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, bölgede faaliyet gösteren bungalovların büyük bir çoğunluğunun; belediyeden ruhsatlı, vergi mükellefi, elektrik ve su abonelikleri bulunan, tapulu araziler üzerine kurulmuş kayıtlı yasal işletmeler olduğunu söyledi.

"Yüzde 20’lik bir kısım belge sorunu yaşamaya başladı"

Konu ile alakalı açıklama yapan Dernek Başkanı Ali Safa Alaçam, "Konu kamera ile başladı ama daha sonrasında farklı yerlere çekilmeye başlanıldı. Birçok işletmenin kaçak olduğu, elektrik ve su aboneliklerinin olmadığı gibi konular gündeme geldi. Topyekun bölgeyi karalama kampanyası başlatıldı. Bizim bu işletmelerimiz yaklaşık 6 senedir var. Bunlar daha önceki dönemde belediye ruhsatları ile yüzde 100 sorunsuz bir şekilde işletiliyordu. Daha sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde yeni çıkan yasalar ile sadece yüzde 20’lik bir kısım belge sorunu yaşamaya başladı. Ama bölgedeki işletmelerimizin her birinin kendi müstakil tapulu, ata toprakları olmak üzere tapulu, kendi yerlerinde bu işleri yapmaktadırlar. Vergi kayıtları, ticaret ve esnaf odası kayırları bulunmaktadır. Esnaf kredi kooperatiflerimizden devletimizin desteği ile krediler kullanmışlardır. Herhangi bir evrak eksiği bu yönden yoktur. Dolayısıyla bu yerleri kaçak olarak addetmeyi yanlış buluyoruz. Sadece bazı belge sorunları vardır ve onlar da çözüm sürecindedir. Yakın zamanda onların da çözüme kavuşup, sorunsuz bir şekilde işletme faaliyetlerine devam etmelerini bekliyoruz" dedi.

"Bunlar çok yanlış tabirler, belge sorunu olan diye addetmek istiyorum"

Kaçak olduğu söylenen yapıların evrak eksiklerinin bulunduğunu belirten Alaçam, "Bir yere işyeri ruhsatı, vergi levhası verip, sigorta parası alıp, SGK primi ödetip, konaklama vergisi alıp nasıl kaçak diyebiliriz. Doğal gaz, elektrik faturası ödemesi yapan bir işletmeyi nasıl kaçak sınıfına koyabiliriz. Bunlar çok yanlış tabirler, belge sorunu olan diye addetmek istiyorum. Geçmiş dönemde oluşan bir sorun değil yeni oluşan sorunlar onlar da yakın zamanda çözülecektir" diye konuştu.

"Devletimiz tüm imkanları ile gerekli işlemleri yapıyor, bizde süreci takip ediyoruz"

Evrak sorunu yaşayan 91 bungalov ile dere taşkın sahasındaki bungalovların mühürlendiğini de ifade eden Alaçam, "Son olarak evrak sorunu sebebi ile 91 tane bungalovu olan bir tesis mühürlendi. Onun akabinde de dere taşkın sahasında, heyelan bölgesinde olan yerlerde mühürlendi. Bunlar zaten kapalı durumda. Devletimiz tüm imkanları ile gerekli işlemleri yapıyor, bizde süreci takip ediyoruz. Gerekli yasal zeminde olanlar faaliyetlerine devam edecek ama tabi sorunlu yerlerin de faaliyetlerine son verilecektir. Tabi bu yaşanılan sorunlar ve ağır leke sadece Sapanca’nın, turizm sektörünün değil bölgedeki esnafın ve tüm dinamiklerin de sorunu haline gelmiştir. İnşallah hep birlikte bu sorunu göğüsleyerek kötü günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Sapanca yine Türkiye ve Dünya’da 12 ay boyunca en uğrak turizm destinasyonlarından biri olmaya devam edecektir. Bizler burada elimizden geldiğince misafirlerimizin memnuniyeti için çaba sarf edip, işimizi devam ettirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.