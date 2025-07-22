Kaçak elektrik kullanımına karşı denetim

SEDAŞ'ın, enerji kayıplarını en aza indirmek ve şebeke güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen saha denetimleri kapsamında, Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaçak tarama çalışmaları yapıldı.

Kaçak elektrik kullanımına karşı denetim
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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SEDAŞ’ın, enerji kayıplarını en aza indirmek ve şebeke güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen saha denetimleri kapsamında, Sakarya’nın Karasu ilçesinde kaçak tarama çalışmaları yapıldı.

SEDAŞ ekipleri, enerji tüketim noktalarını titizlikle incelerken; kaçak kullanım tespit edilen yerlere anında müdahale etti. Sayaç kontrolleri ve abonelik denetimleriyle, elektrik şebekesinin güvenliği sağlanırken, kayıt dışı tüketim kaynaklı kayıpların önüne geçildi. Karasu ilçesinde kolluk kuvvetlerinin nezaretinde gerçekleşen kaçak taramalarında 10 kişilik uzman ekip, 2 sepetli araç ve 2 pick up görev aldı.

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SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, kaçak elektrik kullanımının; yangın, elektrik çarpması ve can kaybı riskini artırdığı, aşırı yüklenmelere bağlı kesintilerle hem bireysel hem toplumsal zararlara yol açtığı ifade edildi. Ayrıca, sürdürülebilir enerji hedeflerini de tehdit ettiği de belirtildi.