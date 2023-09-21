Kaçak göçmenlere geçit yok: 7 kaçak yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 7 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. Karakola götürülen şüpheliler sınır dışı edilecek.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 7 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. Karakola götürülen şüpheliler sınır dışı edilecek.
Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Uygulama esnasında hareketlerinden şüphelenilen 7 kişi durdurularak kimlik sorgulaması yapıldı.
Yapılan incelemede; İran uyruklu 7 kişiden 5’inin vize ihlali, 1’inin ikamet ihlali, 1’inin ise ülkeye giriş yasağının bulunduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheliler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.