Silivri Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Mart ayı I. birleşiminde gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Dorukhan Kocabaş, konuşmasını iki temel başlıkta şekillendirdi. İlk bölümde, ilçede yapımı süren ancak süreci belirsizliğini koruyan projelere değinen Kocabaş, kamuoyunun netlik beklediğini vurguladı.

“Takvim Yok, Öngörü Yok”

Geçmiş dönemde çeşitli soru önergeleriyle takip ettikleri projelere ilişkin yanıtların somut bir takvim içermediğini belirten Kocabaş, özellikle eski belediye binası başta olmak üzere bazı yapıların geleceğine dair belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

“Ne bir tarih var ne de net bir yol haritası” diyen Kocabaş, sahada gözlemlenen tek değişimin şantiye alanlarındaki reklam brandalarının güncellenmesi olduğunu söyledi. Hizmet duyurularının elbette kıymetli olduğunu ancak asıl beklentinin projelerin tamamlanması olduğunu belirten Kocabaş, “Silivrililer artık sonuç görmek istiyor” mesajı verdi.

Kaçak Hafriyat Alarmı: “Kanserli Hücre Gibi Yayılıyor”

Konuşmasının ikinci bölümünde ise ilçenin farklı mahallelerinde artan kaçak hafriyat dökümlerine dikkat çeken Kocabaş, saha çalışmaları neticesinde tespit edilen alanlara ilişkin detaylı veriler paylaştı.

Küçük Kılıçlı, Alipaşa, Ortaköy, Fenerköy ve Seymen mahallelerinde kamu arazileri ve dere yataklarına yapılan izinsiz dökümlerin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Kocabaş, özellikle Fenerköy’de dere kenarında oluşan yaklaşık 12 bin metreküplük hafriyat birikiminin çevresel risk taşıdığını kaydetti.

Bu miktarın binlerce araçlık taşıma hacmine karşılık geldiğini dile getiren Kocabaş, söz konusu durumun yalnızca çevre kirliliği değil, aynı zamanda kayıt dışı ekonomik faaliyet ve kamu zararı anlamına geldiğini söyledi.

“Topografya Değiştiriliyor, Dere Yatakları Dolduruluyor”

Dere yataklarının doldurulmasının olası taşkın risklerini artırabileceğine işaret eden Kocabaş, kamu arazilerinin tarım dışı ve kontrolsüz kullanımının uzun vadede geri dönüşü zor zararlar doğurabileceğini ifade etti.

Asfalt kırıkları, inşaat atıkları ve molozlarla kirlenen alanların doğal yapısının bozulduğunu vurgulayan Kocabaş, “Bugünü kurtarmaya dönük değil, geleceği korumaya dönük bir belediyecilik anlayışı ortaya koymalıyız” dedi.

“Hiç Kimse Kanundan Üstün Değildir”

Kocabaş, belediyenin kurumsal kimliğinin ve hukuki yetkisinin korunmasının önemine dikkat çekerek, kanuni müeyyidelere rağmen hareket eden kişi ya da yapılar karşısında kararlı duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Silivri’nin dere yatakları, kamu arazileri ve doğal topografyasının korunmasının ortak sorumluluk olduğunun altını çizen Kocabaş, konuşmasını “Silivri’nin değerlerini muhafaza etmek hepimizin görevidir” sözleriyle tamamladı.