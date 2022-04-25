Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü denetimleri sırasında plakası ve şasi numarası olmayan bir kepçeyle karşılaşan ekipler, aracın çalıntı olabileceği şüphesiyle yediemin otoparkına çekti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.04.2022 14:21
  • Güncelleme: 25.04.2022 15:35
Kaçak hafriyat dökümü denetiminde karşılaşılan plakasız kepçe otoparka çekildi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Arnavutköy’de kaçak hafriyat dökümü denetimleri sırasında plakası ve şasi numarası olmayan bir kepçeyle karşılaşan ekipler, aracın çalıntı olabileceği şüphesiyle yediemin otoparkına çekti.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy ilçe zabıta ekipleri kaçak hafriyat dökümü denetimleri gerçekleştirirken Ömerli Mahallesi Ekin Sokak üzerinde plakasız bir kepçe ile karşılaştı. Kaçak döküm yapılan yerdeki toprakları düzlemek amacıyla kullanılan sarı renkte şasi numarası da olmayan aracı inceleyen ekipler çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekipler plakası olmayan aracı güvenlik nedeniyle kurtarıcıyla Oğuzhan yediemin otoparkına çekti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

4
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

5
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

6
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

DAHA FAZLA
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu