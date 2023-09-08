Kaçak hafriyat dökümüne, dron'lu engel

Arnavutköy’de polisin kaçak döküm denetimi yaptığı esnada şüpheli şekilde seyir halinde olan hafriyat kamyonu polis dronu ile takibe alındı. Ekiplerin takibi sonucunda kaçak hafriyat dökümü yapan kamyon trafikten men edildi araç sürücüsüne ise 350 bin TL para cezası kesildi. Kaçak döküm anı dron kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de kaçak hafriyat dökümünü önlemek için sık sık denetimler gerçekleştiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri dron ile yaptıkları denetimde bir kaçak dökümü suç üstü yakaladı. Ekipler bir hafriyat kamyonunun Hadımköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde ilerlemesinden şüphelenerek dron ile takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Aytekin Karaahmet yönetiminde olan 34 FSM 665 plakalı hafriyat kamyonunun boş araziye kaçak döküm yaptığı tespit edildi. Döküm anı dron kamerası ile anbean kaydedilirken, kaçak dökümü suçüstü yakalayan ekipler aracı trafikten men ederek otoparka çekti. Araç sürücüsüne 350 bin TL ceza yazıldı.

Dron ile kırsal noktalar takipte

Yapılan denetimler özellikle Arnavutköy’de sıklaştırılırken yerden ekiplerin yapmış olduğu denetimlerin yanı sıra kaçak döküm potansiyeli olan

çayırlık ve ormanlık araziler polis dronu ile devriye gezilerek takip ediliyor. Ekipler şüpheli buldukları kamyonları dron ile kilometrelerce takip edebiliyor.