Kaçak Hafriyat Dökümüne Geçit Yok!

Kaçak dökümlere karşı denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, tespit edilen şahıslar ve firmalar hakkında gerekli cezai işlemleri uyguluyor.

Silivri Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülen mücadelede, kaçak hafriyat dökümleri ile ilgili ihbarlar büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, çevreyi tehdit eden bu tür olayları 444 20 47 numaralı telefon üzerinden Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirerek, temiz ve güvenli bir çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirler.