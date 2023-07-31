Kaçak içkiye jandarma engeli
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta 98 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta 98 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarının önlenmesi çerçevesinde 3 gün önce Körfez’de operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada 98 şişe bandrolsüz viski ele geçirildi. İçkilere el konulurken, olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.