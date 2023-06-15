Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde 2 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 1 adet büyük boy dedektör, 1 adet küçük boy el dedektörü, 1 adet el çapası, 2 adet boşluk arama çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.