Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde 2 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Olayla ilgili 1 adet büyük boy dedektör, 1 adet küçük boy el dedektörü, 1 adet el çapası, 2 adet boşluk arama çubuğu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.