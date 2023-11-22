Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bursa’da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Olay, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. (36) ve O.K. (40) isimli şahıslar ormanlık alanda kaçak kazı gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet çekiç, 1 adet çapa, 1 adet murç ve 1 adet levye jandarma tarafından el konulurken, kaçak kazı yapan şüpheliler ise gözaltına alındı.