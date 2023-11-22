Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. (36) ve O.K. (40) isimli şahıslar ormanlık alanda kaçak kazı gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet çekiç, 1 adet çapa, 1 adet murç ve 1 adet levye jandarma tarafından el konulurken, kaçak kazı yapan şüpheliler ise gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman