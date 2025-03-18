Kaçak kesim ve usulsüz taşımacılığa geçit yok

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, ormanları kaçak kesim ve yasa dışı müdahalelerden korumak amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı önleme aramaları gerçekleştirdi.

Kaçak kesim ve usulsüz taşımacılığa geçit yok
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, ormanları kaçak kesim ve yasa dışı müdahalelerden korumak amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı önleme aramaları gerçekleştirdi.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri, ilçeyi Bursa’ya bağlayan karayolunda yol kontrol uygulamaları yaparak orman emvali taşıyan araçları mercek altına aldı. Sevk pusulası, nakliye izinleri, emval ve mesaha kontrollerini titizlikle inceleyen ekipler, şüpheli araçlarda da detaylı önleme araması gerçekleştirdi. Yetkililer, bu tür denetimlerin kaçak kesim ve usulsüz taşımacılığı önlemek için büyük önem taşıdığını belirterek, kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı. Ormanların korunmasına yönelik bu kararlı adımlarla, doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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