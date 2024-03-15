Kaçak sigara deposuna polis baskını

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine polis ekipleri tarafından bir depo ve iş yerine yapılan operasyonda, 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçak sigara deposuna polis baskını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine polis ekipleri tarafından bir depo ve iş yerine yapılan operasyonda, 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik Gölcük ilçesinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde içerisinde kaçak ürünlerin bulunduğu depo ve işyerine baskın yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Polis ekipleri tarafından olayla bağlantısı olan 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişi hakkında emniyette işlem yapıldı.