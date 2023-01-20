Kaçak sigara imalathanesine operasyon

Tekirdağ’da polis ekiplerince sigara imalathanesi ve ikametlerde düzenlenen operasyonda 449 din adet makaron, bin 600 adet bandrolsüz sigara kağıdı ve 96 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Marmaraereğlisi ilçesinde 2 ikamet ve 4 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 376 bin 200 adet dolu makaron, 72 bin 800 adet boş makaron, bin 600 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 96 kilogram tütün, 9 paket nargile tütünü, 1 adet kompresör, 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 sigara imalathanesi deşifre edilerek, 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.