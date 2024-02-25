Kaçak sigaraya dev operasyon: Kayıtdışı üretim dolayısıyla 150 milyon kamu zararı ortaya çıkarıldı

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Tekirdağ’da kaçakçılık ile mücadelesinde milyonlarca liralık kamu zararı ortaya çıkarılırken yüz binlerce malzeme ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ’da yapılan muhtelif operasyonlarda yaklaşık 8 milyon Türk Lirası değerinde yakalama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda ise 150 milyon Türk Lirası tutarında kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik yapılan denetimlerde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında; aynı kişi adına kayıtlı olduğu tespit edilen depoda yapılan aramalar sonucunda 3 bin 200 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 5 milyon 85 bin 400 dal sahte bandrollü makaron ve 2 bin 445 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün cinsi eşya ile 480 bin Türk Lirası ile Tekirdağ Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan denetimlerde yapılan aramalar neticesinde de tahmini değeri 1 milyon 250 bin Türk Lirası olan, merdivenaltı sigara üretiminde kullanılan 1 adet sigara üretim makinası, 348 bin adet makaron, 58 bin 840 adet sigara, 46 kilogram tütün ele geçirildi.

Çorlu ve Malkara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlara istinaden piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Türk Lirası olarak belirlenen kaçak eşyaya el konuldu. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin olarak bir kişi hakkında Çorlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi. Şahıs Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin tütün kaçakçılığına dair gerçekleştirdiği başarı operasyonlara ek olarak, Tekirdağ Malkara’da makaron üzerine üretim yapan bir fabrikada yapılan incelemelerde ilgili fabrikanın hammadde alış, satış ve kullanım değerleri incelenmesi sonucu uyumsuzluk tespit edildi ve firmanın kayıtdışı üretim yaptığı anlaşıldı. Kayıtdışı üretim dolayısıyla 150 milyon kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Söz konusu firmanın hammadde alış satış ve üretimleri incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Alkol Daire Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunuldu.