Kaçak sigaraya dev operasyon

Tekirdağ'da polis ekiplerince kaçak sigaraya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce malzeme ile geçirilirken 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçak sigaraya dev operasyon
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da polis ekiplerince kaçak sigaraya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce malzeme ile geçirilirken 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık Suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince Çorlu ve Saray ilçelerinde 4 ikamette yapılan aramalarda 320 bin adet dolu makaron, 4 bin adet adet gümrük kaçağı boş makaron, 50 kilo bandrolsüz tütün, 1475 adet kesilerek alınmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK Bandrolü, 3 adet sigara sarma makinası, 4 adet kompresör ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olayda 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.