Kaçak yabancı uyrukluların çalıştırıldığı iş yerine operasyon

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalışma izni bulunmadan kaçak olarak çalıştırılan 10 yabancı uyruklu şahıs tespit edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Denetimlerde iş yerinde çalışır vaziyette bulunan 10 yabancı uyruklu erkek şahıs tespit edildi. Yapılan incelemede, 1 kişinin kimliksiz olduğu, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 3 kişinin vize ihlali yaptığı ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, 6 kişinin ise Bursa’ya kayıtlı oturma iznine sahip olmasına rağmen çalışma izni olmaksızın kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi. İş yerinin de çalışma izin ruhsatının bulunmadığı öğrenildi. Kimliksiz ve vize ihlali yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yabancı uyruklu şahısları temin ederek çalıştırdığı belirlenen organizatör konumundaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.