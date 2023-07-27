Kaçak yapıların yıkılması için ihale yapılacak
İzmit Belediyesi, imar mevzuatına aykırı 489 yapının yıkımı için ihaleye çıkacak.
İzmit Belediyesi, imar mevzuatına aykırı 489 yapının yıkımı için ihaleye çıkacak.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 489 kaçak yapının yıkılması için ihale yapacak. İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkım İşi ihalesinde teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale, 31 Temmuz Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirilecek. İhale sonrası sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin teslim tarihi yer tesliminden itibaren 100 takvim günü olacak.