Kaçakçılar sigaraları metal profile sıkıştırdı

Edirne’de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı’nın karşısındaki Bulgaristan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’nın gümrük memurları, metal profiller arasına sıkıştırılan 22 bin 900 paket kaçak sigara bulundu.

Türkiye’den aldığı yükü Fransa’ya taşınan Türk sürücü, metal profillere ilişkin belgeleri sundu. Araç, kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi. Özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargodaki şüpheli yoğunluk alanlarını tespit etti. Gümrük yetkililerinin metal profillerin boşluklarının sigara kutuları ile dolu olduğunu tespit ettiği fiziki kontrol yapıldı.

İki ticari markaya ait tamamı yabancı etiketli toplam 22 bin 900 kutu beyan edilmemiş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigara ürünlerinin piyasa değerinin 2 milyon 750 bin TL olduğu belirlendi.

Yakalanma olayı ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.