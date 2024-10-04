Kaçakçıların bu kurnazlığını polisler yutmadı: Lastik içinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri düzenledikleri kaçakçılık operasyonunda, aracın lastiğinin içinde gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirdi.

Kaçakçıların bu kurnazlığını polisler yutmadı: Lastik içinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde polis ekipleri düzenledikleri kaçakçılık operasyonunda, aracın lastiğinin içinde gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ülkeye kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Eski Sanayi Sitesi’nde 2 aracı aldı. Araçlarda yapılan aramada stepnenin içine gizlenmiş 472 gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi.

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Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.