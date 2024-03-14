Kaçakçılık operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 1 milyon 399 bin makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 1 milyon 399 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gölcük’te 5 şahsa yönelik 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 1 milyon 320 bin boş, 79 bin dolu olmak üzere 1 milyon 399 bin makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 70 kilogram nargile tütünü, 85 elektronik sigara, bin 700 sahte bandrol ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirilmiş oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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