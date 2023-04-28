Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Edirne’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, oto yedek parçası ve hard disk ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Son iki haftalık süre içerisinde icra edilen faaliyetler sonucunda 18 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 110 adet oto yedek parçası, 38 adet hard disk ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.