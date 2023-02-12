Kaçan müteahhitler için polis ve jandarma teyakkuzda

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde can ve mal kaybına neden oldu. Yıkılan binalar ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatılırken, yıkılan binaları yapan müteahhit ve sahiplerinin yakalanması için polis ve jandarma alarma geçti.

Depremde yıkılan binalardan yetkililer numune alımına devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın deprem bölgelerine takviye savcıların görevlendirildiği açıklamasının ardından çöken binaların sahibi ve müteahhitleri de araştırılmaya başlandı. Depremde yıkılan ve hasar gören binaları yapan müteahhit ve sahipleri hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından tüm illerdeki güvenlik güçleri alarma geçti. Depremin ardından Mersin plakalı araçla kaçtığı tahmin edilen Antakyalı Ö.C., Muğla’da polis ve jandarmayı alarma geçirdi. Muğla polisi ve jandarması, eşkali belirlenen kişinin araç plakası, modeli, rengi hakkında ekiplerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Şahsın yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğu belirtilirken, Muğla’nın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameraları taranıyor.