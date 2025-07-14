KAÇEP'ten İl Başkanı Sertel Selim'e Ziyaret
Silivri KAÇEP Başkanı Aygen Avcı, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'i ziyaret eden heyette yer aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcıları (KAÇEP), İstanbul İl Başkanı Sertel Selim’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Silivri KAÇEP Başkanı Aygen Avcı da eşlik etti
Gerçekleşen ziyarette, MHP Silivri İlçe Başkanlığı adına Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Aygen Avcı da hazır bulundu. KAÇEP heyeti, çalışmalar hakkında İl Başkanı Selim’e bilgi verirken, önümüzdeki döneme dair projeleri ve hedefleri paylaştı.
İl Başkanı Selim’den teşekkür
İl Başkanı Sertel Selim, partinin kadın ve aile politikalarının sahadaki önemine dikkat çekerek, tüm KAÇEP birimlerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.