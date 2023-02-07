Kaçırdığı evli kadının kocası karşılarına çıkınca olanlar oldu: 3 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen silah ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 ay önce Ankara’dan kaçırdığı evli kadınla birlikte, eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi silah ile kendilerine saldıran şahsı vurarak yaraladı.

Olay, Camikebir Mahallesi üzerinde bulunan ilçe meydanında vuku buldu. İddiaya göre, B.A. isimli kişi, yaklaşık 7 ay önce Ankara’da evli olan H.T. isimli kadını kaçırdı. Birlikte Geyve ilçesinde yaşamaya başlayan B.A. ve H.T., ilçe meydanında, H.T.’nin eşi E.T. tarafından maket bıçaklı saldırıya uğradı. Arbede esnasında B.A., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek E.T.’yi yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadın H.T. ile eşi E.T.’yi, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı iki kişi daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgeden kaçan ve maket bıçağı darbeleri ile yaralanan B.A. ise olaydan kısa bir süre sonra Pamukova ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı B.A.’nın da hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.