KAD-SİS'e Silivri'de yoğun ilgi

Silivri'de sadece Sıla Kuyumculuk vasıtasıyla haftanın her günü altınlarınızı, güvenlik önlemleri dahilinde banka hesaplarınıza yatırma kolaylığı sağlayan KADSİS’e Silivrili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Serkan Çatalbaş, “KAD-SİS ile mevcut altınlarınız, banka hesabınızda güvence altında tutulur. Altınlarınızın çalınma, kaybolma gibi riskler ortadan kalkar. Alım/satım işlemi yapmadığınız için herhangi bir kur kaybı yaşamadan altınınız hesabınıza aktarıyoruz. İşlem sırasında bozdurma veya nakite çevirme yapılmadan sadece saf altın karşılığı ile hesaplayarak özel bir yazılımla bankadaki altın hesabınıza direkt saf altın olarak aktarıyoruz. Bu işlemi sadece Silivri’de Sıla Kuyumculuk olarak biz yapıyoruz. Haftanın 7 günü saat10:00 ile 21:30 saatleri arasında işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz” dedi.