Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı afet bölgesinde

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, BAK Kadıköy ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’ni ziyaret etti. Ekip Odabaşı Mahallesi’nde aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 16 kişiyi, Samandağ’da ise 75 yaşında bir kişiyi enkaz altından sağ kurtardı. Başkan Odabaşı, “Hayata tutunan her canla yeniden doğuyoruz” dedi.

BAK Kadıköy, AFAD’ın çağrısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 31 kişilik arama kurtarma ekibi ve arama köpeği Lena’yla afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviye arama kurtarma akreditasyonu sahibi olan ekip, Köpekli Arama Timleri sertifikasına sahip arama köpeğiyle Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’nde aralarında 16 aylık ve 3 yaşında iki çocuğun da olduğu 16 kişiyi, Samandağ’da ise 75 yaşlarında bir vatandaşı enkaz altından sağ çıkardı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bu sabah erken saatlerde afet noktasına ulaştı.

"Hayata tutunan her canla yeniden doğuyoruz"

Başkan Odabaşı, ilk olarak BAK Kadıköy ekibinin arama çalışmalarını sürdürdüğü Odabaşı Mahallesi’ne gitti. Ekibin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Odabaşı, “Ekiplerimizle koordineli bir şekilde hem afet noktasından hem de Kadıköy’den çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hayata tutunan her canla yeniden doğuyoruz. Umudumuz olan BAK Kadıköy ve tüm arama kurtarma ekiplerine minnet duyuyoruz” dedi.

"Liste dışında malzeme göndermeyin"

Başkan Odabaşı, Hatay Defne’de sıcak yemek dağıtımı yapan gezici aşevi tırında yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Yardım tırlarının Hatay’a vardığını bildiren Odabaşı, “Defne Kaymakamlığı önündeyiz. Gezici aşevi tırımız yemek dağıtımı yapıyor. Kadıköy’den yola çıkardığımız yardım malzemelerinin büyük bir bölümü Hatay’a vardı. Fakat sizden ricamız, sosyal medya hesaplarımızdan yayımlamış olduğumuz listedekileri sadece tedarik edin. Çünkü buradaki depolar giysilerle dolmuş durumda. Yayımladığımız liste dışında başka bir malzeme Kadıköy Belediyesi’ne getirilmesin lütfen” dedi.

Gezici aşevi afet bölgesinde

Kadıköy Belediyesi’nin afetlerde sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere bünyesine kattığı 2 adet gezici aşevi tırları da afet bölgesinde sıcak yemek dağıtıyor. Aşevlerinden biri Hatay’ın Samandağ ilçesinde Jandarma Komutanlığının önünde, diğeri ise Defne ilçesi hükümet konağının önünde sıcak yemeği afetzedelere servis ediyor. Ayrıca iki mobil ikram aracı da Malatya’da hizmet veriyor.

Kadıköy’de dayanışma büyüyor

Öte yandan Kadıköy Belediyesi’nde depremin hemen ardından kriz masası kuruldu. Çoğu üniversite öğrencisi gönüllü gençlerden, Kadıköylülerden ve belediye personelinden oluşan ekip, yardım malzemelerini tasnifleyerek afet bölgesine gönderiyor. Yardım paketleri AFAD’tan gelen yönlendirmelerle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine kara ve deniz yoluyla ulaştırılıyor. Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ihtiyaç duyulan malzemeleri sıraladı ve bu malzemeler dışındakiler için depoların dolduğunu duyurdu. Sadece kabul edilecek yardım malzemelerinin kuru bakliyat, konserve, bebek bezi, bebek maması, biberon, kadın pedi, ıslak mendil ve sıvı sabun olduğu açıklandı.