Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan 'scooter' açıklaması

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçedeki elektrikli scooter yoğunluğuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim derdimiz Kadıköy’deki, kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak bu tür yayanın geçişini engelleyen, yayanın geçmesini mümkün kılmayan scooterları veyahut da diğer araçları toplayacağız” dedi.

İstanbul’da, özellikle de Kadıköy’de sayıları hızla artan elektrikli scooterlar ile ilgili basın açıklaması yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi Başkanı olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim derdimiz, Kadıköy’de herhangi bir ulaşım aracını veya herhangi bir şeyi yasaklamak değil. Bunları belirli bir düzen altına almak. Zaten bizim bir şeyi yasaklama yetkimiz de yok. Scooterlar, yeni bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada kullanılmaya başladı. Türkiye’de de herhangi bir mevzuata tabii olmadan bu elektrikle çalışan araçlar kullanılmaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra scooterlarla ilgili olarak bir mevzuat ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bir çalışma sonucunda ’elektrikli scooter yönetmeliği’ diye bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmeliğe göre de ilçe belediyelerinin bu scooterlara yönetmelikten kaynaklı olarak müdahale etme şansları yok. Sayıyı biz belirlemiyoruz, kullanım şeklini biz belirlemiyoruz. Nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz. Ama bu scooterların oluşturmuş olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz. Gün geçmiyor ki bir vatandaşımıza bu scooterlar çarpıp bir kazaya karışıp o vatandaşımız yaralanmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bir bebek arabasının bu kaldırımlardan geçmesi mümkün değil” diye konuştu.

“Derdimiz kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak”

Başkan Odabaşı, yayaların haklarını korumak istediklerini belirterek, “Bizim sorunumuz, Kadıköy’deki kaldırımlardaki yayaların haklarını korumak. Zabıta kanunundaki maddeyi uygulayarak bu tür yayanın geçişini engelleyen, yayanın geçmesini mümkün kılmayan scooterları veyahut da diğer araçları neyse, hepsini toplayacağız. Bizim bu elektrikli scooterları kiralayan şirketlerin kontrolsüzce yönetmelikte belirtilen sayının katbekat üstünde. Ayrıca çok basit bir yazılımla engelleyebilmeleri mümkünken engellememelerine isyan ediyoruz. Tekrar söylüyorum, bunu yazılımdan yazılıma koyacaktır. Bu ürünlerin park edilmesi noktalarını belirleyebilirler. 5 ay önce de ihtarname gönderdik. Telefonla veyahut da ulaşılabildiğimiz kanallardan ulaştık ve -sayıları azaltın- dedik. Bize diyorlar ki -Kadıköy’de 250 tane aracımız var, bu kadar- diyorlar. Biz onların söylediğinin doğru olup olmadığını sahada gözlemlerimizle mümkün olmadığını görüyoruz” dedi.

“Sorunu biz yaşıyoruz, çözümünü de biz biliyoruz”

Sorununun çözümüne ilişkin konuşan Odabaşı, “Yetkiyi bize versinler. Ankara’da bir bürokrat, Kadıköy’de yaşanan sıkıntıyı bilemez. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biz biliyoruz" dedi. "Bizim yasakçı bir zihniyetimiz yok" diye devam eden Şerdil Dara Odabaşı, "Elektrikli scooterların bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada gelecekte kullanılabileceğini görebiliyoruz. Ama belli kurallar dahilinde. Bunu disipline etmek gerekiyor. Bu disiplini kiminle beraber sağlayacaksak onunla da ortak çalışmaya varırız. Emniyetse emniyet, valilikse valilik, bakanlıksa bakanlık. Büyükşehir Belediyesi Bağdat Caddesi’nde park yerlerini oluşturdu, bizim meclis kararımızda da park edebilecekleri onlarca nokta belirledik” ifadelerini kullandı.