Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında 'Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı' protokol imzası atıldı

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında, şiddet mağduru kadınlar için “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” protokolü imzalandı.

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” projesi, Fenerbahçe Khalkedon’da düzenlenen protokol imza töreniyle Kadıköy’de hayata geçirildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve TKDF Başkanı Canan Güllü protokolü imzalayan isimler oldu. Protokolün Kadıköy Belediyesi çalışanları ve Kadıköy’de yaşayan vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

"Kadıköy kent olarak kadındır, anadır"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy’ü nasıl tanımlarsınız diye soracak olursanız; Kadıköy kent olarak kadındır, anadır. Kadıköy’e dönenler ‘Kadıköy’e dönüyoruz’ demezler, ‘evimize gidiyoruz’ derler. Çünkü Kadıköy böyle bir yer. Kadıköy ‘kadın’ olduğu için kadın hareketinde, kadının olduğu her oluşumda birkaç adım öndedir. ILO 159’un bazı maddelerini de biz toplu iş sözleşmesi maddelerine koyduk. Özellikle aile içi şiddet, kadına şiddet, taciz gibi ana başlıklar bizim hem memurlar hem de işçilerle yaptığımız toplu iş sözleşmelerimizde var. Benim dileğim, şu an burada imzaladığımız bu protokol hiç uygulanmasın. Kadıköy’den tek bir telefon gelmesin bu projeye. Türkiye’nin hiçbir yerinden bu hat aranmasın, kapansın. İstanbul Sözleşmesi’nde merkezi hükümetin imzasından vazgeçmesi bizi bağlamaz. Nasıl ki Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ertesi günü Kadıköy Belediyesi iklim ve çevreyle ilgili çalışmalara başladıysa, İstanbul Sözleşmesi’nde de bir imzanın kalkması bizi bağlamaz, biz İstanbul Sözleşmesi’nin her kelimesine, virgülüne, noktasına sahip çıkacağız” dedi.

"Karşınızda eril şiddetin mekanizmalarının neler olduğunu anlatan bir psikolog var"

Protokol içeriğine değinen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise, “2007 yılında kuruldu ’Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’. Ev içi dediğimiz zaman lütfen konut içi olarak algılanmasın. Ev içi dediğimiz zaman birlikte yaşadığınız eşiniz, babanız, anneniz olarak bu çevreden gördüğü şiddetin tamamen önlenmesine yönelik bir telefon numarası. Karşınızda eril şiddetin mekanizmalarının neler olduğunu anlatan bir psikolog var. Eğer şiddet görüyorsanız psikolog kolluk kuvvetlerine evinize göndermeyi, daha önce şiddet görmüşseniz, o şiddetin kolluk kuvvetlerine bildirimleri ile ilgili alınacak mesafeleri ve gidilecek yerleri anlatmaya herhangi bir şekilde şiddet görmemiş farkındalık olarak bir şeyleri sormak istiyorsanız size bilgi vermeye görev olarak üslenmiş arkadaşlar var. Tam da bu süreçte belki de hukuki bir konuya ihtiyacınız olduğu anda bu konuların yasal mevzuatını bilen bu anlamıyla donatılmış arkadaşlar tarafından bilgilendirilen bir hat aslında. 0 212 656 96 96 - 0 549 656 96 96 bütün bunlarla beraber bu yönlendirmelerin arka tarafında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak hem şu an imzadan çekilen İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlanmasında, hem 6284 sayılı ailelerin ve kadınlara korunmasına yönelik yasanın hazırlanmasında yer alması sebebiyle kamu kurumları ile olan iletişimi baroların 81 ilinde kadın hakları merkezleri ile olan protokolleri ve yine aynı şekilde Türkiye’de şu an 55 belediye ile olan protokoller nedeniyle elinden uzandığı ve Türkiye’de İstanbul sözleşmesinin anlatılması adına 42 ilde kurduğu koordinasyon kurulları ile şiddete uğramış kadınların eğitime ulaşması, istihdam sağlanması gibi arka planı takip edilen kurumsal bir hat” ifadelerini kullandı.