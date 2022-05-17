Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik 'rüşvet' operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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