Kadıköy Beyciler karşısında zorlandı 2-1
İstanbul Amatör 2.Küme 1.Grupta oynanan maçta zirve mücadelesi veren Silivri Kadıköy, Beycilerspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maça etkili başlayan yeşil sarılılar 24. dakikada Görkem Karakiraz’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Beycilerspor bu gole 42. dakikada Gökhan Arabacı ile yanıt verince ilk yarının skoru ortaya çıktı: 1-1. İkinci yarıya da etkili başlayan Silivri Kadıköy 51. dakikada Volkan Köse’nin attığı golle yeniden öne geçti. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca S. Kadıköy haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışındaki iddiasını korumuş oldu. Bu sonuçla S. Kadıköy 15 puana yükselirken Beyciler de 6 puanda kaldı.